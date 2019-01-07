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07.01.2019 20:30
Рубрика: Происшествия

Девушка-боец UFC избила пытавшегося ограбить ее преступника

Текст: Данила Жиляев

Рио-де-Жанейро не самый безопасный город не только для туристов, но и для местных жителей. Жертвой грабителей на вечерних улицах может стать любой неосторожный прохожий. Так, очередное преступление едва не произошло вчера, когда злоумышленник попытался напасть на одинокую девушку. К его несчастью, он не знал, что столкнулся с Польяной Вианой Мота - известным бойцом смешанного стиля, выступающим в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в легчайшем весе.

Фото: AP
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Глава UFC Дана Уайт опубликовал в своем Twitter коллаж из двух фотографий. На одной из них изображена Польяна, а на другой - грабитель после того, как был избит спортсменкой. "Чертовски плохая идея" - таким хэштегом сопроводил Уайт эту публикацию.

Позже в интервью бразильским СМИ Польяна рассказала, что обычно старается избегать выходить в одиночку вечером на улицы, но в этот раз решила рискнуть, поскольку находилась возле отеля и за ней вот-вот должно было приехать такси. Пока она ждала автомобиль, к ней быстро подошел мужчина и заявив, что он вооружен, потребовал отдать ему смартфон девушки.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Но все пошло не по его плану. Вместо покорного согласия он получил два мощных удара, после чего попал в удушающий захват. Удерживая преступника, Польяна попросила прохожих вызвать полицию. Свидетели сообщали, что злоумышленник сам умолял позвать полицейских, видимо, опасаясь еще более серьезных увечий. В итоге, кстати, оказалось, что он был "вооружен" лишь картонкой в форме пистолета.

26-летняя Польяна известна болельщикам под псевдонимами "Поли" и "Железная леди". На ее счету 12 боев в смешанных единоборствах и 10 побед.

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