Экс-президента Кореи Чон Ду Хвана принудительно доставят в суд

Экс-президента Южной Кореи Чон Ду Хвана принудительно доставят в зал суда в следующий раз, если он вновь попытается уклониться от личного участия в слушаниях. Такое решение были принято судом города Кванчжу, где Чон должен был выступить в качестве обвиняемого.

В апреле 2017 г. Чон в своих мемуарах назвал ложью утверждения священника Чо Би О о том, что тот видел, как толпу восставших в Кванчжу расстреливали с военных вертолетов. В ответ Чо подал на экс-президента в суд, обвинив его в клевете.

Сегодня в Кванчжу была проведена очередная попытка провести слушания по обвинению в клевете, но 87-летний Чон Ду Хван уже во второй раз не явился на заседание. Его адвокат предоставил справку о том, что Чон простудился, а потому не может явиться по состоянию здоровья. В августе прошлого года Чон также, сославшись на здоровье, не явился на первую попытку заседания. Похоже, что суду это надоело. Судья Ким Хо Сок в итоге принял постановление, что следующее заседание по делу пройдут 11 марта, а Чон будет обязан явиться в любом случае. В случае каких-либо попыток уклониться Чона доставят в зал суда принудительно.

Напомним, что Чон Ду Хван был президентом Южной Кореи в период с 1980-1988 гг., захватив власть путем незаконного переворота в декабре 1979 г. Во время его правления произошло кровавое подавление демократического восстания в городе Кванчжу. В 1996 г. он был приговоре к смертной казни за коррупцию, взяточничество и незаконный захват власти, но затем приговор смягчили до пожизненного заключения, а потом выпустили по амнистии. Чон является одним из самых непопулярных в народе бывших лидеров Южной Кореи. Согласно недавним опросам, большинство корейцев выступают против его захоронения на Национальном кладбище, где покоятся в том числе и все бывшие президенты страны.