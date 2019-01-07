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07.01.2019 22:45
Рубрика: Спорт

Эксперты назвали топ-100 самых дорогих футболистов мира

Текст: Данила Жиляев
Нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Килиан Мбаппе в настоящий момент является самым дорогим футболистом мира. К такому мнению пришли эксперты исследовательского центра CIES Football Observatory.
Килиан Мбаппе. Фото: FRANCK FIFE / AFP Килиан Мбаппе. Фото: FRANCK FIFE / AFP
Килиан Мбаппе. Фото: FRANCK FIFE / AFP

В своем анализе, который опубликован на сайте организации, специалисты исходили из возраста каждого игрока, его способностей и срока контракта. Наибольшая трансферная стоимость в итоге оказалась у Мбаппе - его оценили в 218,5 миллиона евро.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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Второе место занял в этом списке нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Гарри Кейн (200,3 млн), а замкнул тройку Неймар, чей трансфер в "ПСЖ" пока остается рекордным в истории футбола. Но если бразилец был куплен за 222 млн, то сейчас эксперты оценивают его в 197,1 млн.

Примечательно, что лучшие футболисты планеты последних лет Лионель Месси и Криштиану Роналду расположились значительно ниже. Но если Месси со стоимостью 171,2 млн находится на седьмой строчке, то Роналду оценен в 127,2 млн и расположился лишь на 19-м месте. Отметим также, что россиян в сотне самых дорогих игроков мира нет.

Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
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Вот как выглядит первая десятка самых дорогих футболистов планеты.

1. Килиан Мбаппе ("ПСЖ", Франция) - 218,5 млн евро;

2. Гарри Кейн ("Тоттенхэм", Англия) - 200,3 млн;

3. Неймар ("ПСЖ", Бразилия) - 197,1 млн;

4. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити", Англия) - 185,8 млн;

5. Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет) - 184,3 млн;

6. Пауло Дибала ("Ювентус", Аргентина) - 171,9 млн;

7. Лионель Месси ("Барселона", Аргентина) - 171,2 млн;

8. Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед", Бельгия) - 162 млн;

9. Филиппе Коутиньо ("Барселона", Бразилия) - 157 млн;

10. Лерой Сане ("Манчестер Сити", Германия) - 156,1 млн.

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