Эксперты ВАДА прибудут за данными московской лаборатории 9 января

Стала известна дата, когда эксперты Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) прибудут для получения данных московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

Это должно произойти 9 января. Таким образом, главное условие сохранения соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу ВАДА будет выполнено.

"За последние три месяца совместно с ВАДА, РУСАДА и следственным комитетом России была проведена большая организационная работа по предоставлению данных московской лаборатории. Это потребовало согласования большого количества процедурных вопросов, в том числе перечня используемого оборудования, - цитирует Колобкова "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу Минспорта. - На данный момент все технические вопросы урегулированы. И мы ждем приезда экспертов, чей визит планируется 9 января".