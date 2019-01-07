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07.01.2019 16:21
Рубрика: В мире

Россиян не было на затонувшем в Турции судне

Российских граждан не было на грузовом судне "Волга-Балт", которое затонуло в Черном море возле турецкого города Самсун. Об этом сообщила пресс-атташе посольства России в Турции Ирина Касимова.

Фото: Turkish Coast Guard Command/Handout via REUTERS Фото: Turkish Coast Guard Command/Handout via REUTERS
Фото: Turkish Coast Guard Command/Handout via REUTERS

"По данным береговой охраны Самсуна, среди 13 членов экипажа россиян не было, - приводит ТАСС ее слова. - Проходившая в СМИ ранее информация о двоих россиянах на борту судна не подтвердилась".

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Касимова привела последние данные, согласно которым на судне было 11 украинцев и двое азербайджанцев.

О том, что на борту находились также двое россиян, ранее сообщило Анатолийское агентство.

По предварительной информации, в результате происшествия шесть членов экипажа судна погибли, однако их национальность не уточняется. Еще семерых удалось спасти.

Между тем посольство Украины в Турции сообщило в Twitter, что жертвами кораблекрушения стали четверо украинцев.

В мире Ближний Восток Турция
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