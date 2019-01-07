Сухогруз "Волго-Балт-214" затонул в Черном море у берегов турецкой провинции Самсун. Как сообщают местные СМИ, среди членов экипажа были граждане России, Азербайджана и Украины.

В настоящее время проводится спасательная операция. Семерых моряков уже эвакуировали с места крушения на берег. По данным командования береговой охраны Турции, по меньшей мере двое членов экипажа числятся погибшими, а четверо - пропавшими без вести.

Сухогруз вышел из российского Азова и следовал под панамским флагом к турецкому Самсуну. Местные СМИ утверждают, что на его борту находилось 13 членов экипажа, включая двоих россиян. О национальной принадлежности погибших не сообщалось. Утром в понедельник с корабля, перевозившего уголь, поступил сигнал бедствия, после чего турецкие власти направили туда спасательные суда и вертолеты. Причины кораблекрушения пока неизвестны.