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iPhone с тройной камерой показали на видео. И он странный

07.01.2019,  
11:19
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Digit.in/YouTube Фото: Digit.in/YouTube
Фото: Digit.in/YouTube

Смартфон Apple следующего поколения, который, вероятно, получит название iPhone XI, обзаведется тройным модулем основной камеры. Информацию об этом распространил канал Digit.in, разместивший видео с 3D-рендером устройства.

"Благодаря партнерству с OnLeaks мы получили первые сведения об iPhone 2019 года. Фактически, это самая ранняя информация о том, что делает Apple, и, судя по всему, у следующего флагманского iPhone будет три камеры сзади", - отмечают в издании.

На видео показана только задняя панель смартфона - по всей видимости, дизайн передней панели меняться не будет. Модуль с камерами станет квадратным, как у Huawei Mate 20. Объективы камер авторы видео разместили в углах равностороннего треугольника, вспышка якобы будет находиться в углу самого модуля. Такое решение выглядит весьма странно с эстетической и технологической точек зрения - изготовить подобную конструкцию будет сложнее, чем, грубо говоря, просверлить четыре отверстия в квадратной пластине - три для объективов и одно для вспышки.

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Напомним, что презентация новых iPhone традиционно проходит в середине сентября, а первые рендеры начинают появляться за полгода до анонса или даже раньше. Зачастую прогнозы и результат никак не соответствуют друг другу.

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