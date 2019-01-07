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07.01.2019 18:21
Рубрика: В мире

Ким Чен Ын приехал с тайным визитом в Китай

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Из КНДР через китайский Даньдун проследовал северокорейский спецпоезд. Судя по сопровождению и прочим факторам, высока вероятность, что в нем находится Ким Чен Ын, который в обстановке секретности решил посетить Китай. Об этом со ссылкой на свои источники в Китае сообщило южнокорейское информагентство "Ёнхап".

Фото: KCNA/via REUTERS
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Как сообщает источник, спецпоезд из Северной Кореи проследовал через расположенный на китайско-корейской границе город Даньдун в 22 часа 15 минут по местному времени. Хотя по внешним признакам трудно определить, кто там был, но железнодорожный вокзал в Даньдуне был оцеплен сотрудниками китайских спецслужб и полицией, на площади перед вокзалом были размещены несколько десятков машин спецслужб КНР. Кроме того, во время следования поезда невозможно было забронировать номера в гостиницах, которые расположены у железнодорожного моста, соединяющего китайский Даньдун и северокорейский город Синыйчжу. Все говорит в пользу того, что в поезде находился представитель высшего руководства КНДР, возможно лично Ким Чен Ын.

После отъезда поезда оцепление у вокзала и прочие меры повышенного контроля были отменены. Источник признал, что не может точно сказать, был ли в поезде Ким Чен Ын, но по косвенным признакам вероятность этого велика. Если это так, то получается, что лидер КНДР решил провести совещание с китайским руководством накануне своей очередной встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, что в прошлом году до своего саммита с американским лидером в Сингапуре 12 июня Ким Чен Ын также тайно приехал в Пекин и провел переговоры с Си Цзиньпином. В настоящий момент, судя по слухам, США и КНДР ведут переговоры о втором саммите. Согласно попавшей в СМИ информации, наиболее вероятным местом для новой встречи Кима и Трампа считается столица Вьетнама Ханой.

В мире Восточная Азия Северная Корея В мире Восточная Азия Китай Лидер КНДР Ким Чен Ын
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