КНДР потребовала полного прекращения военных учений США и Южной Кореи

Главная партийная газета Северной Кореи "Родон Синмун" потребовала полного прекращения американо-южнокорейских военных учений, отметив, что это будет способствовать развитию межкорейских отношений и атмосферы мира на полуострове. Об этом заявлено в свежем номере газеты, вышедшем 7 января.

В редакционной статье, озаглавленной "Корейский полуостров необходимо превратить в территорию прочного мира", подчеркнуто, что "необходимо прекратить военные учения с внешними силами, а также отказаться от привлечения извне военного снаряжения". Это, как отмечено, задача для всех, кто заинтересован в устранении напряженности на Корейском полуострове. Данные слова являются по сути повтором того, что 1 января в своем новогоднем послании сказал председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын.

Схожий посыл был озвучен и просеверокорейским веб-сайтом "Ури минчжок ккири", где также было заявлено о необходимости полностью прекратить военные учения Южной Кореи со "внешними силами".

Отметим, что США и Южная Корея в целях развития диалога с Пхеньяном приняли решение в 2019 году сократить масштаб двусторонних маневров, но в то же время не свернули их полностью. Военные эксперты двух стран отмечают, что регулярные совместные тренировки жизненно необходимы для обеспечения взаимопонимания между войсками Республики Корея и США.