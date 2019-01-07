Кузнецов набрал 300-е очко в НХЛ

Действующий обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон" провел очередной матч регулярного чемпионата НХЛ. В гостях "столичные" одержали победу над "Детройтом" 3:2.

Весомый вклад в успех команды внесли российские хоккеисты. Александр Овечкин оформил результативную передачу, а Евгений Кузнецов заработал два ассистентских балла. Более того, Евгений в этой игре набрал свое 300-е очко за карьеру в НХЛ - в его активе 87 шайб и 213 передач.

"Нужно всегда быть готовым, когда Евгений рядом, - сказал Том Уилсон, которому Кузнецов ассистировал. - Всегда пытаешься быть готовым к неожиданностям, потому что у него великолепные передачи".

В еще одном матче "Питтсбург" прервал серию из восьми побед подряд - на своем льду "пингвины" уступили "Чикаго" 3:5. В составе хозяев результативной передачей отметился российский нападающий Евгений Малкин.

Форвард "Далласа" Александр Радулов забросил свою 14-ю шайбу в сезоне в матче с "Виннипегом" - этот гол стал единственным для его команды, которая проиграла 1:5. Радулов не только забросил, но в одном из эпизодов исполнил и обязанности вратаря, преградив путь шайбе, которая летела в пустые ворота. Его усилий, однако, оказалось недостаточно.