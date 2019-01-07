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Рубрика: Культура

Майкл Дуглас получил четвертый "Золотой глобус"

Фото: REUTERS/MARIO ANZUONI Фото: REUTERS/MARIO ANZUONI
Фото: REUTERS/MARIO ANZUONI

Майкл Дуглас получил "Золотой глобус" за главную роль в сериале "Метод Комински". Награду актеру вручили в Лос-Анджелесе.

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
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Главными соперниками голливудской звезды были Джим Керри (сериал "Шучу") и Саша Барон Коэн (сериал "Кто есть Америка?"). Отметим, что это уже четвертая статуэтка Дугласа.

Премия, ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, является своеобразной репитицией "Оскара". Три номинации ("Лучший фильм", "Лучший актер" и "Лучшая актриса") разделены на драматический и комедийно-музыкальный жанры.

Как ранее писала "Российская газета", в этом году список лучших в американской киноиндустрии выглядит бледновато.

Многие эксперты ранее заявляли, что сейчас наблюдается явный дефицит новых художественных идей.

Культура Кино и ТВ Мировое кино
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