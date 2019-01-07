МИД: Россияне не пострадали при попытке госпереворота в Габоне

Граждане России не пострадали в результате попытки военного переворота в Габоне. Об этом МИД РФ сообщил в своем "Твиттер" со ссылкой на данные российского посольства в Габоне.

По данным ведомства, рано утром 7 января небольшая группа военнослужащих захватила здание национальной телерадиокомпании и "выступила с обращением ко всем военным и молодежи присоединиться к их движению "По восстановлению демократической справедливости".

"По последним сведениям, заговорщики задержаны, - рассказали в посольстве. - Полиция и жандармерия предпринимают все необходимые меры по стабилизации ситуации в Либревиле. Интернет-связь полностью отключена. По нашей информации, российские граждане не пострадали".

В дипмиссии заверили, что "предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности сотрудников дипмиссии и росграждан, находящихся на габонской территории".

Ранее власти Габона заявили о пресечении попытки военного переворота в стране и аресте мятежников.