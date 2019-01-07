Задержанного в России при проведении шпионской операции Пола Уилана посетили только представители США. Уилан также является обладателем паспортов Великобритании и Ирландии, но дипломаты этих стран пока не навещали его. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что дипмиссии Великобритании и Ирландии запросили соответствующие разрешения в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях и имеют право навестить задержанного с его согласия.

По ее словам, которые цитирует РИА Новости, после посещения "американская сторона по этому вопросу больше не обращалась". Захарова отметила, что если арестованный даст согласие на контакты с представителями Великобритании и Ирландии, "они будут организованы в сроки, удобные всем сторонам".

Ранее ФСБ сообщила об аресте в Москве гражданина США Пола Уилана при проведении шпионской акции. Против него возбуждено уголовное дело.