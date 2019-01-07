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07.01.2019 17:59
Рубрика: В мире

Миллионы верующих приняли участие в рождественских службах УПЦ

Текст: Игорь Дунаевский

Миллионы верующих проигнорировали призывы официального Киева переходить в "новую церковь" и посетили рождественские богослужения в храмах канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

По словам руководителя информационного отдела УПЦ, архиепископа Ирпенского Климента, на кадрах трансляций из храмов по всей Украине видно, что они "полностью заполнены верующими". В качестве примера он привел Киево-Печерскую лавру. Он истолковал этот как свидетельство поддержки миллионами верующих канонической церкви, "несмотря на агитацию провластных телеканалов и призывы переходить в новую церковную структуру сомнительного содержания" (речь о Православной церкви Украины, ПЦУ - РГ).

Главу "новой церкви" Украины Епифания пока никто не поздравил

По словам архиепископа, которые цитирует агентство ТАСС, каноническая церковь остается самой большой на Украине, где у нее насчитывается 12,5 тысяч приходов.

Многие украинские телеканалы вместо служб в храмах УПЦ поставили кадры церемонии передачи томоса об автокефалии "новой церкви" Украины, которая прошла в Стамбуле в присутствии президента Петра Порошенко.

 

В мире экс-СССР Украина Общество Религия Вопрос автокефалии на Украине
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