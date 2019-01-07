Мун Чжэ Ин сменит главу администрации президента

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин одобрил смену ключевых фигур в своем окружении, включая главу администрации. Официальное заявление будет сделано уже во вторник, 8 января. Об этом со ссылкой на источники в администрации президента Республики Корея (РК) сообщило информагентство "Енхап".

Как сообщило информагентство, самой серьезной перестановкой станет замена главы администрации президента. Вместо нынешнего Лим Чжон Сока новым руководителем администрации будет посол РК в Китае 62-летний Но Ён Мин. Про него известно, что он является давним личным другом и политическим соратником Мун Чжэ Ина.

Также будут заменены два советника президента. Новым советником президента по политике станет 55-летний Кан Ги Чхон, который ранее был депутатом парламента, а в последнее время возглавлял президентский Комитет по региональному развитию, советником по связям с общественностью будет 59-летний Юн До Хан, член редколлегии телерадиовещательной компании МВС.

По словам источников, кандидатуры уже согласованы. Завтра пройдет заседании Комитета по кадровым назначениям под председательством главы администрации президента, где и будет объявлено о перестановках. Немедленно после заседания об этом расскажут журналистам.

Новый глава администрации и советники будут присутствовать уже на новогодней пресс-конференции Мун Чжэ Ина, которая пройдет утром 10 января.

Как добавили источники, на этом перестановки не завершатся. Несколько позже, в течение двух-трех недель, ожидаются перестановки в кабинете министров. Перестановки в правительстве могут быть весьма обширными, вплоть до замены одновременно до десяти министров сразу. Среди тех, кого могут заменить, названы главы внешнеполитического, спортивного, транспортного ведомств, а также руководители министерства юстиции, административного управления и безопасности, объединения, науки и технологий, здравоохранения.