Объявлен состав сборной России на Кубок Федерации по теннису

Стал известен состав сборной России на матчи Кубка Федерации по теннису. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации тенниса России (ФТР).

В группе А зоны Европа/Африка сыграют также команды Болгарии, Дании, Польши, Украины, Швеции и Эстонии. Группу В составили Великобритания, Венгрия, Греция, Грузия, Сербия, Словения, Турция и Хорватия.

Обе группы будут поделены на две подгруппы, и команды в каждой подгруппе сыграют друг с другом по круговой системе, а победители проведут между собой стыковой матч. Тот, кто его выиграет, попадет в плей-офф второй Мировой группы.

Игры первого раунда запланированы на 6-9 февраля, они пройдут в польском городе Зелена Гура. Жеребьевка, которая определит состав подгрупп, состоится 14 января.

В состав сборной России вошли следующие теннисистки: Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Маргарита Гаспарян и Наталья Вихлянцева.