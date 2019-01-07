Организаторы МЧМ по хоккею исправили видео после скандала с флагом РФ

Организаторы молодежного чемпионата мира по хоккею в Канаде изменили итоговый видеоролик с благодарностью в адрес болельщиков. Это произошло после инцидента, когда в первой версии ролика были продемонстрированы флаги всех стран-участниц турнира, кроме России.

Однако тех, кто ждал, что ошибка будет исправлена, и наш флаг также появится в видео, ждало разочарование. Очевидно, для канадцев оказалось технически слишком сложно добавить флаг, потому они пошли другим путем и убрали всю государственную символику из видео, не оставив отсылок к какой-либо стране. Обновленный ролик опубликован в Twitter турнира.

Fans, you’ve done it again! THANK YOU to the people of Vancouver and Victoria, Canadians across the country and supporters around the world for making the 2019 #WorldJuniors one for the history books! #REPRESENT pic.twitter.com/3mGi4JjLib — #WorldJuniors (@HC_WJC) 6 января 2019 г.

Сборная России, напомним, выиграла "бронзу" молодежного первенства, победив в матче за третье место Швейцарию со счетом 5:2. Чемпионами стали финны, переигравшие американцев - 3:2.