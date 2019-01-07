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07.01.2019 22:17
Рубрика: Спорт

Организаторы МЧМ по хоккею исправили видео после скандала с флагом РФ

Текст: Данила Жиляев

Организаторы молодежного чемпионата мира по хоккею в Канаде изменили итоговый видеоролик с благодарностью в адрес болельщиков. Это произошло после инцидента, когда в первой версии ролика были продемонстрированы флаги всех стран-участниц турнира, кроме России.

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Однако тех, кто ждал, что ошибка будет исправлена, и наш флаг также появится в видео, ждало разочарование. Очевидно, для канадцев оказалось технически слишком сложно добавить флаг, потому они пошли другим путем и убрали всю государственную символику из видео, не оставив отсылок к какой-либо стране. Обновленный ролик опубликован в Twitter турнира.

Сборная России, напомним, выиграла "бронзу" молодежного первенства, победив в матче за третье место Швейцарию со счетом 5:2. Чемпионами стали финны, переигравшие американцев - 3:2.

Спорт Хоккей Чемпионат мира Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019
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