Патриарх Кирилл дал Рождественское интервью телеканалу "Россия". "РГ" публикует выдержки из него.

О драме истории и жизни

Люди, знакомые с историей, и интересующиеся историей знают, что простых времен никогда не было. … Драма - очень правильное слово, когда мы говорим об истории. История - это не комедия, не трагедия, история - это драма. А что такое драма? А драма - это реалистическое представление жизни. Здесь могут быть слезы и улыбки, радость и горе, вот это и есть человеческая жизнь. Ведь каждый человек на своем опыте знает, что такое драма и в семейной жизни, и в профессиональной жизни. Могут быть и радости, и улыбки, и … слезы. Вот то же самое происходит сегодня и в сфере межцерковных отношений. Единственное, что может быть и о чем следует сказать, сегодня… грустного больше, чем радостного. И в первую очередь это связано с тем, что происходит разделение внутри православия. И я думаю, что это чувство разделяют со мной все предстоятели Поместных православных церквей: от этих разделений ничего хорошего быть не может. Православные церкви должны консолидироваться перед лицом всех тех проблем, которые обрушиваются сегодня на человека… Разрушается интегральность человеческой личности, человек становится очень хрупким, слабым, подверженный влияниям. …И самая главная задача церкви - заниматься человеком, помогать человеку сопротивляться тому, что на церковном языке называется искушениями. Ну а если говорить на языке физиологии и вообще на языке понятном для современного человека, то человек должен уметь сопротивляться голосу плоти, то, что называется … на языке церкви - похотью. Что такое похоть? Похоть - это голос плоти, который заглушает голос разума, подавляет самые возвышенные чувства, когда человек живет не по закону, который ему Бог дал, - нравственному закону, вложенному в его природу и по тому закону Божьему, который соответствует этому нравственному закону, но который нам дан в Писании. А когда он живет по законам инстинкта… Инстинкт является самой большой побуждающей человека силой на те и другие поступки - вот это и есть жизнь в соответствии с похотью. Задача Церкви заключается в том, чтобы люди жили по тому закону, который им дал Бог. Следуя этому закону человек возвышает свой разум, свои чувства, закаляет свою волю, становится сильной личностью, и в первую очередь личностью, способной любить и разделять с другими свою жизнь.

О расколе всемирного православия и Украине

… Забегая вперед я скажу, что будущее, конечно, непременно будет хорошим. Потому, что Украинская православная церковь на стороне света, на стороне Божьей правды. А все то, что сегодня противостоит украинской православной церкви, - на стороне тьмы. И это легко доказать. Вот произошел, так называемый объединительный Собор на Украине. По мнению кукловодов и президента Украины, это Собор должен был объединить всех и создать единую для всей Украины православную церковь. А что получилось? А получилось то, что просто две раскольнические группировки объединились. А православная церковь как оставалась сама собой - благодатным, духовным организмом, - так она и осталась. А что еще очень является примечательным во всей этой истории? Беспрецедентное вмешательство государственной власти. Но Украина вроде бы страна, стремящаяся в Европу. Страна, которая заявляет о том, что она разделяет европейские ценности. Но одной из очень важных ценностей Европы является принцип отделения церкви и религии от государства - светский характер государства. Что мы видим? Мы видим президента Украины, который председательствует на церковном Соборе, определяет, кто должен быть во главе поместной церкви, который так грубо вмешивается в церковную жизнь и не стесняется делать это публично, что все это превращается просто в театр абсурда. Вот можете себе представить, если бы президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин председательствовал бы на церковном Соборе? И прямо говорил, кто должен быть избран…Если бы… представлял вновь избранного патриарха общественности? Трудно это себе представить. Невозможно.

О солидарном обществе

Общий культурный фонд страны имеет огромное значение в плане определения нашего будущего. А этот культурный фонд создают не только деятели культуры, не только театр, кино (хотя и они тоже), но его создают средства массовой информации, на это влияет церковь, на это вообще влияет сознательное, ответственное участие людей в общественной жизни. Поэтому будущее страны - это наше общее дело. И если мы будем солидарны в осуществлении этого общего дела, если у нас будут ясные цели, что мы хотим блага для своего народа, хотим, чтобы Россия была независимой, сильной, самодостаточной, … мы должны солидарно мыслить и солидарно действовать. …Идея солидарного общества сегодня является очень важной идеей, в отношении которой серьезно работает Русская Православная Церковь. Мы считаем, что церковь может внести свой вклад в формирование солидарного общества на совершенно новых основах - вне всякой идеологии. …Всем нам нужно работать для того, чтобы формировать личность, способную быть солидарной с другими личностями, особенно в нашем общем движении вперед...

Когда я говорю об идеологии, я имею в виду… комплекс неких философских идей, на основании которых строится государственная жизнь. Мы можем вспомнить марксизм, сейчас во многих странах господствует либерализм. Некие философские постулаты лежат в основе законодательства, формирования общественного сознания… Каждый историк скажет, что идеологии долго не живут - три, четыре, пять поколений, и идеология уходит. А что же остается? Остается человек. Что должно быть в основе всей нашей совместной работы, в том числе и нашей солидарной деятельности, направленной на развитие нашего государства? В первую очередь нужно подумать о нравственном и духовном состоянии человеческой личности. Не может быть солидарным общество, если идеалами человека становятся эгоизм, вседозволенность, потребительская идеология. Такие люди не могут идти по пути, взявшись за руки с другими людьми. Вот поэтому духовное, нравственное воспитание человека - оно предопределяет способность всего общества… быть солидарным и совместно решать те задачи, которые возникают на этом историческом пути.

О любви до гроба

Любовь никуда не делась. Любовь присуща человеческой природе. Бог вложил этот великий дар в нашу природу. И каждый человек в какой-то момент своей жизни испытывает это чувство. Вот другой разговор - как он это чувство реализует. Это чувство можно эксплуатировать беспорядочным сексом. И тогда любовь разрушается. Человек перестает быть способным любить другого. Нам говорят, почему такое большое количество разводов. Да потому что беспутно человек живет. Меняет партнеров. Любовь куда-то уходит - на дальний план. А в первую очередь - похоть, стремление удовлетворять свои физиологические потребности. Вот все эти вещи, такой образ жизни несовместим с тем, что мы называем "любовь". Потому что главной характеристикой любви является - не поверите - жертвенность. Любви без жертвы не существует. Показатель того, любишь ты человека или нет, есть ответ на вопрос: а что я могу для него сделать? А дальше пальчики загибайте. Я ради него жизнь могу отдать? Я ради него здоровье могу отдать? Ради него я могу отказаться от того уровня потребления, который у меня был до встречи с человеком, которого я полюбил…? Чем я могу пожертвовать для этого человека? Задать себе эти вопросы нужно не перед телекамерой. Задать их нужно в одиночестве, перед самим собой, перед своей совестью. Если человек скажет: я не знаю, красив он (или она), хороший он или не хороший, но я без этого человека жить не могу, я просто без него жить не могу, это мое, ради этого человека я готов сделать все, что могу… И когда осознание этого становится господствующим, поглощает все твои мысли, чувства, то это точно любовь. Такое чувство надо лелеять, потому что это святое чувство. На этом чувстве человек может прожить всю жизнь. Конечно, с возрастом изменяются многие факторы, которые поддерживают человеческую близость, но если существует настоящая любовь - она до гроба. Но если, возлюбив его или ее, через какое-то время человек самому себе говорит, ну, ничего особенного, если я вот тут чем-то еще займусь, это путь, который ведет к разрушению любви.

О будущем семьи

Семья - это радость. И, конечно, жертва, подвиг. Каждый знает. Вот жил человек один до того, как женился, был совершенно свободным, распоряжался своим временем. Но вот заключил брак и уже стал не таким свободным. А когда дети появились, еще менее свободным - все больше и больше обязательств. Реакция на эту реальность может быть следующая - либо я принимаю это как дар Божий и вижу в этом огромную радость и счастье, полноту своей жизни, реализацию свободы, которая не опустошает, а обогащает… Или - зачем мне это все надо, Господи, головная боль. И человек сам, своими руками разрушает тот дар, который ему Бог дал. Все опять зависит, как мне кажется, от нас самих. От нашего отношения к людям, нашей способности быть порядочными. От способности говорить те слова, которые соответствуют нашему внутреннему состоянию. Не обманывать людей, а строить те отношения, к которым нас Господь призвал.

О гаджетах

Я не против технического прогресса. Совсем нет… Христианство не может быть против науки и научного прогресса, потому что вся история развития науки связана с христианским культурным контекстом. Именно в недрах христианской Европы развивались научные знания. Но вот что вызывает озабоченность. Я уже как-то имел возможность публично об этом говорить и еще раз повторю: на человека оказывают сильное влияние два обстоятельства, два целеполагания. Одно - это удобство. Второе - удовольствие. Удобство и удовольствие достаточно мощно канализируют наши мысли и образ действий. Те же самые гаджеты - это удобно и открывает путь к удовольствиям. И в этом смысле гаджет очень привлекателен. Но ведь мало кто знает (а может быть даже и знают, но не придают этому большое значение), что всякий раз, когда вы пользуетесь гаджетом, хотите вы этого или не хотите, включаете геолокацию или не включаете, кто-то может точно знать, где вы находитесь, чем интересуетесь, чего опасаетесь… Всемирная сеть гаджетов дает возможность осуществлять вселенский контроль над человеческим родом. А завтра может появиться и методология, и технические средства, которые обеспечат не просто доступ к этой информации, а использование этой информации. Вы представляете, какая будет власть сконцентрирована в руках тех, кто будет владеть знаниями о том, что происходит в мире, начиная от переговоров двух подружек на безобидные темы и кончая серьезными разговорами людей, в которых они выражают свои убеждения, строят какую-то стратегию жизни! Я уж не говорю о каких-то планах в области экономики, политики и т. д. Так вот, контроль из одной точки - это предвестие пришествия Антихриста, если говорить о христианском взгляде. Антихрист, это та личность, которая будет во главе всемирной паутины, контролирующей весь человеческий род. Значит, сама по себе структура представляет опасность. Не должно быть единого центра, по крайней мере, в обозримом будущем, если мы сами не хотим приблизить апокалипсис. Поэтому гаджеты хорошо, с точки зрения удобства и удовольствия, но с точки зрения контроля над человеческой личностью, это опасное дело. И вот об этом церковь должна говорить, сознавая, что она навлекает на себя не столько праведный, сколько очень ярко выраженный гнев. Нас будут обвинять в том, что мы против прогресса, что мы ретрограды. Хотя на самом деле речь идет не о научно-техническом прогрессе, а о прогрессирующем развитии системы, которое направлено на контроль человеческой личности в глобальном масштабе. Против этого церковь выступает.

О том, чего держаться

Когда виртуальная реальность становится жизнью человека, …это очень опасно для человека. Это дегуманизация человеческой личности. Мы ведь становимся людьми, развиваем человеческие качества из личного общения, обмениваемся мыслями, чувствами и - скажу такую неожиданную вещь - мы же энергиями обменивается. Ведь каждый человек - это генератор, у него же очень сильная, мощная энергия, и Господь так это все устроил, что мы - при правильном построении межличностных отношений - взаимообогащаемся. А если все это богатство заменяется обменом информации через электронные устройства, со всеми вытекающими из этого последствиями…Но чтобы люди не подумали, что патриарх категорически против, то вывод из этой части нашей беседы таков… Хочу привести слова апостола Павла: "Все испытайте и хорошего держитесь." Но если это есть, ну, пожалуйста, но никогда не попадайте в рабство от того, что в ваших руках. И от того, что приходит в ваше сознание извне. Вы должны оставаться внутренне свободными и не подпадать ни под какую зависимость - ни под алкогольную, ни под наркотическую, ни под зависимость от гаджетов.

О свете Рождества

Не отказывайтесь от застолья и от подарков. Это очень тоже важное измерение человеческой жизни. Мы знаем, как хорошо, когда собирается семья вокруг стола, когда приходят близкие люди, когда есть возможность пообщаться, поддержать друг друга, вместе порадоваться. Поэтому все это должно оставаться. Что для нас Рождество? Замечательные слова есть в Священном писании: "Свет во тьме светит и тьма не объяла его". Свет Рождества - это тот свет, который пришел в мир через рождение Господа и Спасителя нашего. Какие только силы не работали на протяжении двух тысяч лет, чтобы этот свет заглушить! Перечислить невозможно - а он светит. Он светил во времена Римского рабства, он светил во времена очень непростого бытия Византии, он светил во времена татаро-монгольского ига, он светил во времена рассвета российской империи, он светил во времена гонений на Русскую церковь в 20 веке, он будет светить до конца. Вот дай Бог, чтобы мы всегда были на стороне света, Потому, что если присутствует свет, то присутствует и тьма. И от человека зависит, на чьей стороне он будет. Поэтому дай Бог, чтобы народ наш оставался на стороне света, несмотря на все искушения, соблазны, на весь тот разрушающий душу информационный поток, который сегодня обращен на человека. Чтобы люди оставались способными видеть свет и оставаться на стороне света.