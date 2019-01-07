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07.01.2019 15:55
Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл и Вероника Скворцова посетили онкоцентр имени Блохина

Текст: Татьяна Владыкина

Патриарх Кирилл и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сегодня навестили пациентов в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина, сообщает РИА Новости.

Фото: Александр Корольков/ РГ
Патриарх Кирилл дал Рождественское интервью телеканалу "Россия"

В день празднования Рождества предстоятель РПЦ пообщался с пациентами детского отделения онкоцентра. Разговаривая с родителями и поздравляя их с праздником, патриарх Кирилл, отметил, что состояние ребенка часто зависит от состояния близких, прежде всего, мамы. Поэтому "...это состояние должно быть таким, чтобы поддерживать ребенка", отметил патриарх Кирилл. "На основании своего опыта я хотел бы вам передать пожелание того, чтобы несмотря ни на какие обстоятельства вы сохраняли живую связь с Богом, молились о себе и о своем ребенке, а все остальное сделают квалифицированные врачи. Если мы будем слагать духовный фактор и профессиональный медицинский фактор, то результат будет всегда хорошим", - сказал он.

Предстоятель РПЦ передал в дар центру портативный инфузомат - аппарат для программируемого введения лекарств. Эта уникальная насосная станция подключается к капельницам и настраивается автоматически. Аппарат дает шанс избежать человеческой ошибки и ввести пациенту строго дозировано необходимое количество лекарства.

Кроме этого, патриарх Кирилл и Вероника Скворцова посетили несколько палат детской гематологии. Они поздравили ребят с Рождеством, а дети в ответ подарили им несколько картин, которые сами нарисовали.

Общество Религия Общество Семья и дети Правительство Минздрав Патриарх Кирилл Празднование Православного Рождества
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