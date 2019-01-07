Патриарх Кирилл призвал всегда быть на стороне света

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал о том, с какими мыслями и делами следует встречать праздник Рождества.

"Первое - не отказываться от застолья и от подарков. Это очень тоже важное измерение человеческой жизни. Мы знаем, как хорошо, когда собирается семья вокруг стола, когда приходят близкие люди, когда есть возможность пообщаться, поддержать друг друга, вместе порадоваться", - сказал патриарх в рождественском интервью телеканалу "Россия-1".

При этом он пожелал, "чтобы мы всегда были на стороне света", потому что если присутствует свет, то присутствует и тьма, и от человека зависит, на чьей стороне он будет.

"Поэтому дай Бог, чтобы народ наш оставался на стороне света, несмотря на все эти искушения, соблазны, на весь тот разрушающий душу информационный поток, который сегодня обращен на человека. Чтобы люди оставались способными видеть свет и оставаться на стороне света", - сказал патриарх Кирилл.

Говоря о том, что значит для христиан Рождество, он привел слова из Священного Писания: "Свет во тьме светит, и тьма не объяла его".

"Какие только силы ни работали на протяжении этих двух тысяч лет, чтобы этот свет заглушить! Перечислять невозможно, а он светит. Он светил во времена римского рабства, он светил во времена очень непростого бытия Византии, он светил во времена татаро-монгольского ига, он светил во времена рассвета Российской империи, он светил во времена гонений на Русскую церковь в XX веке, он будет светить до конца", - отметил патриарх.

Ранее, обращаясь по случаю Рождества Христова ко всем верующим Русской Православной Церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал посвятить этот праздник добрым делам.

