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Рубрика: Общество

Рождественское послание патриарха Кирилла

Рождественское послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви
Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Сердечно поздравляю всех вас с великим и мироспасительным праздником Рождества Господа нашего Иисуса Христа.

Ныне, как и вифлеемские пастухи две тысячи лет назад, мы с радостью и умилением внимаем торжествующему ангельскому гласу: "Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение!" (Лк. 2, 14). Слыша эти дивные слова, наше сердце обретает утешение и преисполняется благодарности Создателю. Сам Господь Вседержитель, Бог крепкий и Отец вечности (Ис. 9, 6) снисходит к нам и рождается в мир простым человеком. Сбывается пророчество царя-псалмопевца, Духом Святым возвестившего: милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются; истина воссияет от земли и правда с небес явúтся (Пс. 84, 11-12). И вот свершилось: Младенец родился нам - Сын дан нам (Ис. 9, 6), дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную (Ин. 3, 16).

Фото: лерий Шарифулин/ ТАСС
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На протяжении истории человечество напряженно искало Бога, тоскуя по утраченному общению со своим Создателем. И в ответ на эти усилия, в ответ на устремленные к небу сердца и руки Господь явил Свою любовь к роду человеческому и Сам простер нам Свою спасительную руку. Во Иисусе Христе после долгих тысячелетий встретились, наконец, Бог и человек, и соединилось небесное и земное, и исполнились духовные чаяния сынов и дочерей Адама.

В событии Рождества Христова нам явлены одновременно и Тайна, и Откровение, ведь человеческий разум не способен до конца понять, как Творец и Промыслитель Вселенной, Беспредельный по Своей природе Бог снисходит в наш истерзанный грехом мир и являет Себя в виде беспомощного Младенца, Родившегося в пещере, где пастухи и скот скрывались от непогоды. Слава, воздаваемая горними силами, проповедуемая восточными мудрецами и засвидетельствованная простыми пастухами, велегласно возглашается во всех концах земли. Все это приоткрывает нам глубину непостижимой премудрости Божией, делает сопричастными сокровенному Троическому замыслу о спасении человека.

Ныне мы знаем: Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы мир был спасен чрез Него (Ин. 3, 16-17). И теперь, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией, … потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам (Рим. 5, 1-2; 5).

Фото: "Всемирная иллюстрация"
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Склонимся же в благоговении к скромным яслям, где лежит тихий и кроткий Младенец. Склонимся со страхом Божиим и трепетом, ибо здесь начинается земной крестный путь Господа Иисуса, здесь полагается начало нашего спасения. Склонимся и, прославляя Рождшагося Сына Превечного Отца, насладимся тем неизреченным и превосходящим всякое разумение миром, который наполняет наши души.

"Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение!" - вновь и вновь радостно вторим мы ангельскому хору. Любовь Божия, явленная в Рождении Спасителя, приносит людям истинный мир. Этот мир не поколебать житейским неурядицам, социальным потрясениям, политическим нестроениям и даже вооруженным конфликтам, ибо в мире Христовом сокровенно живет такая духовная сила, что он попирает ею всякую земную скорбь и напасть (свт. Игнатий (Брянчанинов). Аскетические опыты).

Но как же стяжать мирное устроение души? Как стать обладателем сего великого духовного дара? Святые отцы в этом единомысленны: действие мира Христова в человеке есть важный признак пребывания его в евангельских заповедях. Из них же более всего - наставляет нас первоверховный Павел - надлежит облечься в любовь, которая есть совокупность совершенства. И тогда, по слову апостола, в сердцах наших станет владычествовать мир Божий, к которому мы и призваны (Кол. 3, 14-15).

Фото: Пресс-служба патриарха Московского и всея Руси/ТАСС
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Людей благоволения ищет Себе Господь - тех, кто последует Его закону, кто будет свидетельствовать ближним и дальним о спасении и возвещать совершенства Призвавшего нас из тьмы в чудный Свой свет (1 Пет. 2, 9).

Будем же достойны этого высокого призвания. И потому, преславное Рождество Христово видевше, в вертепе совершаемое, устранимся сует паче мира (кондак 8 акафиста Рождеству Христову), вознесемся мысленно на небо, прославив Творца всяческих, поделимся нашей радостью о Воплотившемся Спасителе с окружающими, с теми, кто нуждается в заботе, кто унывает или находится в стесненных обстоятельствах.

Господь да вдохновляет всех нас на многотрудном пути христианской жизни, дабы и впредь укреплялась в нас вера, не иссякала надежда и возрастала любовь; дабы, входя в торжество светлого рождественского праздника, мы неуклонно возвещали миру велию благочестия тайну (1 Тим. 3, 16), несли людям утешение и благословенный мир Христов. Аминь.

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