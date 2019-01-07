Поездки в Японию стали дороже из-за нового налога

Япония ввела новый налог для туристов. Теперь с каждого пассажира, покидающего Страну восходящего солнца, взимаются 1000 иен (около 10 долларов США). Нововведение не распространяется на детей до двух лет и транзитных пассажиров.

Как поясняет ТАСС, путешественникам не придется искать в аэропорту специальную кассу. Налог будет включен в цену обратного билета наряду с другими сборами. Собранные с туристов деньги власти Японии обещают потратить на развитие инфраструктуры.

В этом году в главных воздушных гаванях страны будут установлены системы распознавания лиц. Кроме того, дополнительные средства направят на ускорение миграционных процедур и установку оборудования для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Добавим, что аналогичный налог на выезд из страны есть в Австралии и Южной Корее.