Порядка тысячи приговоров вынесли участникам "желтых жилетов" во Франции

Участникам протестов во Франции, именуемым "желтыми жилетами", вынесли порядка тысячи обвинительных приговоров. Об этом сообщил в понедельник премьер страны Эдуар Филипп.

По его заявлению, которое цитирует агентство ТАСС, всего были задержаны более 5 с половиной тысячи участников акций, при этом еще 153 человека ожидают вынесения приговора.

"Я попросил МВД и минюст обеспечить систематическое задержание тех, кто совершает преступления. <...> Никто не может принять то, что в атмосфере полной безнаказанности люди бы говорили, что не согласны, и устраивали погромы", - резюмировал премьер.

Ранее стало известно, что в последних акциях "желтых жилетов" во Франции приняли участие 50 тысяч человек.