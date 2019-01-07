Порошковый алкоголь с 8 января окажется под запретом

С 8 января 2019 года вступает в силу запрет на производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции, который был установлен федеральным законом от 27.12.2018 N 560-ФЗ.

Порошкообразная спиртосодержащая продукция, в понимании законодателей, - это "пищевая или непищевая продукция в виде сухого вещества, предназначенная для получения продукции в жидком виде, содержащей в своем составе этиловый спирт более 0,5 процента объема готовой продукции". Производство и продажа такой продукции с завтрашнего дня в России будут вне закона.

Сухой алкоголь предложило запретить правительство РФ. В кабмине отметили: поводом для этого послужили опасения, что потенциальные покупатели пренебрегут рекомендациями производителей готовить из порошка слабоалкогольные коктейли и станут использовать его по своему усмотрению, меняя концентрацию и способ употребления, а это чревато отравлениями. Именно поэтому законодатели посчитали спиртосодержащие порошки потенциально опасными для здоровья людей и решили полностью запретить их производство и продажу.