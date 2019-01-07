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07.01.2019 12:00
Рубрика: В мире

Посольство США в Греции атаковали анархисты

Текст: Александр Гасюк (Афины)

Греческие анархисты в ночь с воскресенья на понедельник провели акцию вандализма у стен посольства США в Афинах. Как сообщила газета Kathimerini, примерно в 03:30 утра по местному времени группа мотоциклистов забросала территорию американской дипмиссии в Афинах бутылками с красной краской. В результате в соответствующий цвет окрасились стены, ворота и проходная посольства США.

Полиция успела задержать не менее 8 человек, сообщают греческие СМИ. Для начала расследования греческие правоохранители ожидают передачи записей с камер наружного наблюдения, установленных по периметру дипмиссии.

Фото: Zakaria ABDELKAFI / AFP
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Спустя короткое время на сайте греческой анархистской группировки "Рубикон" появилось сообщение, в котором экстремисты взяли на себя ответственность за атаку на посольство США. В числе причин, побудивших анархистов выразить свое недовольство подобным образом, указывается "американский империализм", деструктивная роль Вашингтона в ходе кризиса вокруг Сирии, а также вредоносное влияние CША на Международный валютный фонд и внутреннюю политику самой Греции.

В прошлом году анархисты из группировки "Рубикон" осуществили нападения на посольства Канады, Ирана, Израиля, а еще ранее атаковали дипломатические представительства Германии, Франции и других стран в Афинах.

В мире Европа Греция
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