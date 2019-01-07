Президент Всемирного банка Джим Ким уйдет в отставку

О своем уходе президент Группы организаций Всемирного банка объявил сегодня. Он занимал пост в течение шести лет, и все это время акционеры банка оказывали поддержку его инициативам, отмечается в официальном сообщении об уходе Кима.

"Для меня было большой честью служить президентом этого замечательного учреждения, полного страстных людей, преданных делу искоренения крайней нищеты в нашей жизни", - сказала Ким. "Работа Группы Всемирного банка сейчас важнее, чем когда-либо, поскольку чаяния бедных во всем мире растут, а такие проблемы, как изменение климата, пандемии, голод и беженцы, продолжают расти как по своим масштабам, так и по сложности. Работать в качестве президента и помогать погружению учреждения в центр всех этих проблем было большой привилегией", - заявил Джим Ким.

Отмечается, что после отставки Ким не покинет Группу Всемирного банка, а присоединится к одной из ее структур и займется инвестициями в инфраструктуру развивающихся стран. Кроме того, Ким объявил, что он вновь войдет в состав совета Partners In Health (PIH), организации, занимающейся развитием здравоохранения и образования во всем мире, соучредителем которой он выступил более 30 лет назад. "Я также продолжу свое взаимодействие с Брауновским университетом в качестве доверенного лица Корпорации и с нетерпением жду возможности стать старшим научным сотрудником в Уотсонском институте международных и общественных связей им. Брауна", - добавил Ким.

Генеральный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева вступит в должность временно исполняющего обязанности президента с 1 февраля 2019 года.