Путин наградил Вучича орденом Александра Невского

Вучич награжден "за большой личный вклад в развитие многостороннего сотрудничества с Российской Федерацией".

Напомним, что визит в Сербию станет одной из первых загранкомандировок российского лидера в этом году. Он ожидается уже в январе. По сообщениям сербской стороны - 17 числа. Вучич ожидает подписания более чем двух десятков документов. В числе тем для обсуждения - Косово, двусторонние отношения и ситуация в мире, а также поставки газа в республику.