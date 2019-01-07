Путин предложил Моди стать главным гостем ВЭФ

Президент России и премьер-министр Индии по телефону поздравили друг друга с Новым годом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Нарендра Моди также передал самые добрые пожелания российскому народу в связи с Рождеством.

Лидеры обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки и подтвердили настрой на усиление взаимодействия в борьбе с международным терроризмом и решении других мировых проблем.

Владимир Путин пожелал успехов Нарендре Моди в связи с парламентскими выборами и пригласил его стать главным гостем Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре.