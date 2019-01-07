Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе

Президент России Владимир Путин встретил праздник Рождества Христова в своем родном городе, в храме, в котором его крестили - Спасо-Преображенском соборе.

Глава государства приехал в церковь еще до полуночи и принял участие в богослужении.

Владимир Путин традиционно на Пасху посещает Храм Христа Спасителя, а вот Рождество встречает за пределами столицы. В 2012 году он также был в Санкт-Петербурге, в Спасо-Преображенском соборе. "Для меня это особенный собор, меня здесь крестили, месяца через полтора после рождения", - рассказал он тогда журналистам.

В прошлом году глава государства встретил Рождество также в Петербурге - в церкви Святых и Праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице.