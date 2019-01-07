Раскрыты характеристики первого смартфона под новым брендом Xiaomi

Уже в грядущий четверг, 10 января, компания Xiaomi проведет презентацию первого смартфона под новым брендом Redmi. О том, что линейка бюджетных устройств будет выпускаться под отдельной маркой, стало известной ранее в этом месяце.

Согласно данным, которые появились в Сети, аппарат получит мощный чип Qualcomm Snapdragon 845 и улучшенную камеру.

What does this mean ?? Is new Redmi device will be powered by snapdragon 845??? Any guesses pic.twitter.com/wipCOQ1aQE — duggtech@gmail.com (@TechNavvi) 5 января 2019 г.

Кроме того, по информации источников, новый смартфон Redmi обзаведется портом USB-C, разъемом для наушников (многие производители, наоборот, избавляются от него), инфракрасным портом, встроенным в экран отпечатком пальцев и модулем NFC.

Аккумулятор новинки будет поддерживать быструю зарядку. Информации о цене устройства (предположительно она будет называться Redmi 7 Pro) пока нет, однако, судя по статистике "Яндекс.Маркета", самая дорогая модель из семейства Redmi продается в России за 17-18 тысяч рублей.