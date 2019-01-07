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Раскрыты характеристики первого смартфона под новым брендом Xiaomi

07.01.2019,  
11:47
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Уже в грядущий четверг, 10 января, компания Xiaomi проведет презентацию первого смартфона под новым брендом Redmi. О том, что линейка бюджетных устройств будет выпускаться под отдельной маркой, стало известной ранее в этом месяце.

Согласно данным, которые появились в Сети, аппарат получит мощный чип Qualcomm Snapdragon 845 и улучшенную камеру.

Кроме того, по информации источников, новый смартфон Redmi обзаведется портом USB-C, разъемом для наушников (многие производители, наоборот, избавляются от него), инфракрасным портом, встроенным в экран отпечатком пальцев и модулем NFC.

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Аккумулятор новинки будет поддерживать быструю зарядку. Информации о цене устройства (предположительно она будет называться Redmi 7 Pro) пока нет, однако, судя по статистике "Яндекс.Маркета", самая дорогая модель из семейства Redmi продается в России за 17-18 тысяч рублей.

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