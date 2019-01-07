Авиабомбу времен Великой Отечественной войны нашли в Москве

Во время земляных работ на юго-востоке Москвы был обнаружен боеприпас без взрывателя времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в главном столичном управлении МЧС России.

Сообщение о находке поступило в ведомство 7 января в 9:36 - боеприпас нашли на 2-ом Грайвороновском проезде. На место была отправлена группа разминирования Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России.

"После осмотра и проведения необходимых подготовительных мероприятий, не представляющий опасность для населения боеприпас был вывезен на полигон для дальнейший утилизации", - рассказали в столичном главке МЧС.

Информагентства со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что найденным боеприпасом была авиационная бомба.