Два человека погибли при пожаре в подмосковном Солнечногорске

Сразу несколько серьезных ЧП, связанных с возгоранием, произошли в понедельник в столичном регионе. К сожалению, не обошлось без жертв.

В подмосковном Солнечногорске из-за пожара в жилом доме погибли два человека. По сообщению ТАСС, огонь охватил квартиру многоэтажки в районе Рекинцо. По данным региональных пожарных, площадь возгорания была небольшой - 20 квадратных метров. Однако этот инцидент стоил жизни двум людям.

Теперь пожарным и следователям предстоит выяснить, что стало причиной возникновения пожара и смерти граждан. Не исключено, что они наглотались дыма и поэтому не смогли покинуть квартиру.

А в центре Москвы в понедельник пожарные тушили автосервис. "На улице Лесная, дом 61, строение 4 произошло возгорание в одном из подсобных помещений одноэтажного кирпичного строения на площади 40 кв. метров. Пожар был ликвидирован в 10:31", - сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России. Там добавили, что сведений о пострадавших в результате этого ЧП не поступало.

Еще один пожар случился в ночь c воскресенья на понедельник на севере Москвы. На четвертом этаже дома, расположенного на Кронштадтском бульваре, загорелась квартира. Сообщение об этом пожарные получили в 03:40 минут. На место возгорания сразу отправились дежурные расчеты. "Площадь пожара составила 10 квадратных метров. В ходе проведения разведки и тушения пожара с пятого этажа были спасены шесть человек, из них один ребенок", - говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МЧС РФ.

Пожар потушили в 04:15. Сведений о пострадавших в результате этого возгорания нет.