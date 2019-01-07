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07.01.2019 14:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Два человека погибли при пожаре в подмосковном Солнечногорске

Текст: Юрий Гаврилов
Сразу несколько серьезных ЧП, связанных с возгоранием, произошли в понедельник в столичном регионе. К сожалению, не обошлось без жертв.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

В подмосковном Солнечногорске из-за пожара в жилом доме погибли два человека. По сообщению ТАСС, огонь охватил квартиру многоэтажки в районе Рекинцо. По данным региональных пожарных, площадь возгорания была небольшой - 20 квадратных метров. Однако этот инцидент стоил жизни двум людям.

Теперь пожарным и следователям предстоит выяснить, что стало причиной возникновения пожара и смерти  граждан. Не исключено, что они наглотались дыма и поэтому не смогли покинуть квартиру.

В Новосибирской области два человека погибли при пожаре

А в центре Москвы в понедельник пожарные тушили автосервис. "На улице Лесная,  дом 61, строение 4 произошло возгорание в одном из подсобных помещений одноэтажного кирпичного строения на площади 40 кв. метров. Пожар был ликвидирован в 10:31", - сообщили  в пресс-службе столичного главка МЧС России. Там добавили, что сведений о пострадавших в результате этого ЧП не поступало.

Еще один пожар случился в ночь c воскресенья на понедельник на севере Москвы. На четвертом этаже дома, расположенного на Кронштадтском бульваре, загорелась квартира. Сообщение об этом пожарные получили в 03:40 минут. На место возгорания сразу отправились дежурные расчеты. "Площадь пожара составила 10 квадратных метров. В ходе проведения разведки и тушения пожара с пятого этажа были спасены шесть человек, из них один ребенок", - говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МЧС РФ.

Пожар потушили в 04:15. Сведений о пострадавших в результате этого возгорания нет.

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