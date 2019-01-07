Двухлетний мальчик в Москве проглотил таблетку от аритмии и умер

В Москве двухлетний мальчик умер после того, как проглотил таблетку, находясь в гостях у бабушки и дедушки. Инцидент произошел 4 января, ребенок был сразу же госпитализирован, однако 6 января умер несмотря на усилия врачей.

Об этом сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Москве - ведомство начало доследственную проверку. Следователи установили, что мальчик взял и съел неизвестную таблетку из коробки. Предположительно, таблетка была от аритмии.

"В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - рассказали в следственном ведомстве.