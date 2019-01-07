Морозы до 19 градусов задержатся в Москве до конца недели

Рождественские морозы, пришедшие в столицу в ночь на 7 января, задержатся в городе до конца недели, хотя их интенсивность будет постепенно снижаться. Об этом свидетельствует прогноз Гидрометцентра России.

Так 7 января днем температура воздуха в Москве составит минус 13-11 градусов, будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег, который в некоторых районах можно наблюдать уже сейчас. В ночь на 8 января столбики термометров опустятся до минус 17-15 градусов, а днем температура составит минус 11-9 градусов.

Наиболее холодной может стать ночь на 9 января - в городе похолодает до минус 19-17 градусов, а днем воздух прогреется до минус 13-11 градусов. Днем 10 января в городе будет минус 8-6 градусов, подобные показатели будут держаться до конца недели. Уже в воскресенье, 13 января, ожидается потепление - днем до минус 5-0 градусов.

На протяжении всей недели прогнозируется облачность и небольшой снег. Таким же прогнозом поделился и заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - он подчеркнул, что все городские системы жизнеобеспечения столицы в морозы работают без сбоев.

"Энергосистема Москвы, системы ресурсоснабжения города могут работать и в 30-40-градусные морозы, при пиковых нагрузках", - цитирует заммэра официальный сайт московской мэрии.