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07.01.2019 12:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Россияне заплатили 74 миллиона рублей за курение в неположенных местах

Текст: Юрий Гаврилов
Министерство внутренний дел России обнародовало данные о том, как в прошедшем году российские полицейские обеспечивали реализацию запрета на курение в общественных местах.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСC Фото: Сергей Фадеичев/ТАСC
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСC

По данным ведомства, которые приводит ТАСС, за это нарушение любители табака в общей сложности заплатили административных штрафов на сумму, превышающую 74 млн. рублей. За год правоохранители составили более 365 тыс. протоколов по статье 6.24 КоАП РФ  - "Нарушение установленного законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах". "Наибольшее количество административных правонарушений данного вида зафиксировано на территории Московской области, Москвы и Краснодарского края", - сообщили в МВД.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Напомним, что антитабачный закон действует в России более пяти лет - с июня 2013-го. Согласно этому документу, курение запрещено в ресторанах и кафе, в учреждениях образования, здравоохранения, культуры и спорта. Также запрещено "дымить" на вокзалах, в аэропортах, на рынках, в подъездах жилых домов и на детских площадках.

Размер штрафа за данное правонарушение составляет  от 500 до 3 тыс. рублей. Сумма зависит от  того, где человека застали с сигаретой или папиросой. Самое жесткое наказание предусмотрено для тех, кто курит на детских площадках. Таким любителям табака приходится выкладывать от двух до трех тысяч рублей.

Фото: Depositphotos.com
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С курением борются практически во всем мире, и наказание за это правонарушение весьма жесткое. Например, в Ирландии установлен самый высокий в Европе штраф за курение в общественных местах - 3000 евро.

Между тем, по данным Минздрава РФ, количество курильщиков в нашей стране постепенно сокращается. Так, на начало 2018 года эту вредную привычку имели 29 процентов взрослого населения России.  Специалисты утверждают, что с табаком легче расстаются мужчины. А вот женщинам бросить курить сложнее. По официальной статистике, среди представителей сильной половины человечества в 2017 году курили 45 процентов (в 2016-м - 50,9%). Среди женщин - 15 и 14,3 процента соответственно.

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