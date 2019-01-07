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07.01.2019 10:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке погиб сорвавшийся с вулкана альпинист

Текст: Анна Бондаренко

На Камчатке погиб мужчина, который в составе туристической группы поднимался на вулкан. Сегодня было обнаружено тело погибшего, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

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"К сожалению, альпинист погиб. Тело было обнаружено на восточном склоне Корякской Сопки на высоте около 1700 метров. В ближайшее время его доставят в Петропавловск-Камчатский", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Камчатского края Сергея Хабарова.

Накануне 43-летний альпинист в составе официально зарегистрированной туристической группы поднимался на вершину Корякского вулкана по восточному склону. Спортсмены разделились на две группы по два человека.

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Первая благополучно совершила восхождение и спуск. Вторая сорвалась в ущелье. Один из экстремалов сумел зацепиться на склоне и выбраться. Найти товарища самостоятельно он не сумел, спустился вниз и сообщил о случившемся спасателям, которые круглосуточно дежурят у подножия Авачинского вулкана. Сегодня они нашли тело альпиниста.

Трое участников туристической группы вернулись в Петропавловск-Камчатский.

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