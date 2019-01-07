На Камчатке погиб сорвавшийся с вулкана альпинист

На Камчатке погиб мужчина, который в составе туристической группы поднимался на вулкан. Сегодня было обнаружено тело погибшего, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

"К сожалению, альпинист погиб. Тело было обнаружено на восточном склоне Корякской Сопки на высоте около 1700 метров. В ближайшее время его доставят в Петропавловск-Камчатский", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Камчатского края Сергея Хабарова.

Накануне 43-летний альпинист в составе официально зарегистрированной туристической группы поднимался на вершину Корякского вулкана по восточному склону. Спортсмены разделились на две группы по два человека.

Первая благополучно совершила восхождение и спуск. Вторая сорвалась в ущелье. Один из экстремалов сумел зацепиться на склоне и выбраться. Найти товарища самостоятельно он не сумел, спустился вниз и сообщил о случившемся спасателям, которые круглосуточно дежурят у подножия Авачинского вулкана. Сегодня они нашли тело альпиниста.

Трое участников туристической группы вернулись в Петропавловск-Камчатский.