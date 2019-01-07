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07.01.2019 07:24
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Понравившийся главам РФ и КНР мед из Приамурья пошел на экспорт Китай

Текст: Анна Бондаренко

Мед из Амурской области, который во время Восточного экономического форума оценили президент России Владимир Путин председатель КНР Си Цзиньпин, стал экспортироваться в Китай, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя компании Татьяну Капустину.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
Амурская соя завоевывает Китай

По ее словам, после того, как Путин купил на выставке крем-мед, интерес к продукции вырос в разы. Китайские предприниматели стали сами предлагать сотрудничество. В основном сейчас мед  идет в Шанхай и соседнюю с Амурской областью провинцию Хэйлунцзян. После ВЭФ продукт стали продвигать со слоганом: "Президент сказал, что вкусно".

В ближайших планах компании - выйти на рынок Республики Корея и начать продажи на площадке B2B Алибаба (Alibaba.com).

Кстати

По данным министерства экономического развития и внешних связей Амурской области, 92% экспорта региона приходится на Китай, за 2018 год из области в КНР экспортировано товаров более чем на 300 миллионов долларов.

Экономика ВЭД Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область
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