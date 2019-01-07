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07.01.2019 03:15
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Во Владивостоке может появиться второй уровень дорожной сети

Во Владивостоке будет пересмотрена схема дорожного движения. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

"Во Владивостоке очень трудно передвигаться, - пояснил он. - У жителей много машин, рельеф города сложный, улицы узкие, а никаких объездных нет. Трудно проехать в центре, машины припаркованы кое-как, вдоль обочины, стоянок нет. Это создает значительные неудобства жителям. Я уже дал поручение министру транспорта Евгению Дитриху разработать предложения о том, как решить эту проблему. Что-то надо сделать со стоянками, с регулированием движения на перекрестках. Наверняка, этого будет недостаточно, может быть, где-то надо выходить на второй уровень, как это во многих крупных городах сделано".

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Как вариант, может появиться объездная дорога через мыс Эгершельд, отметил Трутнев.

И напомнил, что есть давний такой проект, через остров Русский.

"Надо все это изучить, но это должны сделать профессионалы. Минтранс должен представить конкретный проект, и сказать: вот мы это делаем, это стоит столько-то, и во Владивостоке вопрос пробок будет решен, - сказал вице-премьер. - Конечно, надо еще рассмотреть и вопрос работы общественного транспорта".

Полностью интервью вице-премьера, полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева читайте в ближайших номерах "Российской газеты"

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