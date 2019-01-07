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07.01.2019 09:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пострадавшую при пожаре семью эвакуировали из Томска спецбортом МЧС

Текст: Нина Рузанова (Томск)
Спасатели организовали санитарно-авиационную эвакуацию пострадавших при пожаре в Томской области. Трое детей в возрасте одного года, шести и 11 лет и их родители отправлены в Нижний Новгород спецбортом МЧС России.
Фото: ГУ МЧС России по Томской области Фото: ГУ МЧС России по Томской области
Фото: ГУ МЧС России по Томской области

Как сообщили в ГУ МЧС России по Томской области, самолет Sukhoi Superjet 100 вылетел из аэропорта Богашево 7 января в 10.44 по местному времени.

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По словам главного врача спасательного отряда МЧС России "Центроспас" Игоря Якиревича, борт оснащен специальными медицинскими модулями, кардиомониторами и аппаратами искусственного дыхания, которые позволяют оказывать помощь пострадавшим во время полета. Чтобы оценить возможность перевозки детей, в Томск специально вылетел руководитель ожогового центра Института хирургии имени Вишневского Андре Алексеев. По его словам, томские врачи сумели стабилизировать состояние детей, выбрав правильную тактику лечения.

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Эвакуированная семья пострадала 29 декабря - в их доме в селе Итатка произошел взрыв газовоздушной смеси и пожар. Дети и взрослые получили обширные ожоги. Наиболее тяжелое состояние у 11-летнего ребенка - он подключен к аппарату ИВЛ. По данным томского облздрава, в состоянии взрослых есть положительная динамика, мужчину накануне эвакуации перевели из реанимации в общую палату.

Пациентов доставят в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета.

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