В двух ДТП в Томской области 11 человек пострадали, один погиб

В Томской области почти одновременно произошли две крупные аварии, есть один погибший.

Как сообщили в региональном УМВД, в 13.25 по местному времени на 18-м километре трассы Мельниково - Кожевниково - Изовка столкнулись два автомобиля. По предварительным данным, на встречную полосу выехал, не справившись с управлением, 52-летний водитель ВАЗ-2114. Он погиб на месте в результате столкновения ВАЗа с Toyota Ipsum, которой управлял 33-летний томич. Четверо пассажиров иномарки - 55-летняя женщина и трое детей, двух, семи и 14 лет доставлены в больницу с травмами.

Спустя менее двух часов столкновение трех автомобилей произошло на 63-м километре дороги Камаевка - Асино - Первомайское. На этот раз на встречную полосу выехал водитель ВАЗ-2107. По предварительным данным МВД, он не учел метеорологические условия и неправильно выбрал скоростной режим. ВАЗ столкнулся с Lada Priora и Chevrolet Niva. Госпитализированы семеро пострадавших, в том числе четверо детей.