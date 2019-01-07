В Новосибирской области два человека погибли при пожаре

В СУ СКР по Новосибирской области начали доследственную проверку по факту гибели людей при пожаре в поселке Коченево.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, двухквартирный дом на улице Народной загорелся седьмого января около 2.00 по местному времени. Когда на место прибыли спасатели, из пристройки шел дым. Пожар тушили 13 человек и три единицы техники.

По данным СУ СКР, когда возгорание было ликвидировано, были обнаружены тела 54-летнего мужчины и 50-летней женщины.

В рамках проверки следователь назначил пожарно-техническую и судебно-медицинские экспертизы. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправная электропроводка.

Между тем, по словам начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Павла Винакова, к трагическим последствиям привело в том числе отсуствие автономного пожарного извещателя. Интенсивный огонь возник в кухне дома и был поздно обнаружен, так как люди спали. При этом ранее с жильцами дома проводился инструктаж о мерах пожарной безопасности.