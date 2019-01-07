Путин выстрелил из пушки Петропавловской крепости

В Рождество президент России Владимир Путин посетил Петропавловскую крепость, где проходили народные гуляния.

В полдень глава государства выстрелил из пушки - традиция такого залпа сложилась уже давно.

Владимир Путин также поздравил почетного строителя Владимира Бендета с днем рождения (85 лет) и подарил ему ручку. Бендет выстрелил из пушки вместе с президентом.

Кроме того, глава государства пообщался с "суворовцами".

Напомним, что Рождественскую ночь Путин провел в Спасо-Преображенском соборе "северной столицы".