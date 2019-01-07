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07.01.2019,  
10:58
Текст:  Антон Валагин

Черноморский флот взял под контроль корабль США

Фото: U.S. Navy/Wikimedia.org Фото: U.S. Navy/Wikimedia.org
Фото: U.S. Navy/Wikimedia.org

Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" контролирует действия десантного транспорта-дока ВМС США Fort McHenry, вошедшего в Черное море вечером 6 января.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
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- "Пытливый" выполняет комплекс мероприятий по контролю за действиями американского корабля. По состоянию на 9.30 мск дтд Fort McHenry зашел в румынский порт Констанца, - рассказали РИА Новости в Минобороны РФ.

Напомним, корабль ВМС США вошел в Черное море 6 января в 21.00 мск. При прохождении Босфора его сопровождал катер турецкой береговой охраны. В Черном море находится еще один корабль НАТО, британский разведчик Echo, пришедший 18 декабря. Согласно Конвенции Монтре, иностранные суда не могут оставаться в черноморской акватории дольше 21 суток.

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