Черноморский флот взял под контроль корабль США

Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" контролирует действия десантного транспорта-дока ВМС США Fort McHenry, вошедшего в Черное море вечером 6 января.

- "Пытливый" выполняет комплекс мероприятий по контролю за действиями американского корабля. По состоянию на 9.30 мск дтд Fort McHenry зашел в румынский порт Констанца, - рассказали РИА Новости в Минобороны РФ.

Напомним, корабль ВМС США вошел в Черное море 6 января в 21.00 мск. При прохождении Босфора его сопровождал катер турецкой береговой охраны. В Черном море находится еще один корабль НАТО, британский разведчик Echo, пришедший 18 декабря. Согласно Конвенции Монтре, иностранные суда не могут оставаться в черноморской акватории дольше 21 суток.