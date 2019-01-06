Американский десантный корабль вошел в Черное море

Большой американский десантный корабль Fort McHenry вошел в Черное море, передает РИА Новости.

Как подчеркнули в пресс-службе ВМС США в Европе, корабль вошел в море с целью патрулированиям.

По данным "Интерфакса", Fort McHenry при прохождении через Босфор сопровождал турецкий катер береговой охраны. В акватории Черного моря, согласно Конвенции Монтрё, америкакий корабль может провести не более 21 суток.

Fort McHenry оснащен двумя пушками Mk38, двумя противовоздушными ракетными установками, пулеметами и зенитным артиллерийским комплексом Phalanx.

Напомним, что сейчас в Черном море уже находится корабль британских ВМС HMS Echo, зашедший туда 18 декабря. Корабль вооружен двумя 20-миллиметровыми автоматическими пушками, многоствольными и крупнокалиберными пулеметами.