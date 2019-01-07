Глава Калмыкии пообещал исполнить три новогодних желания

Глава Калмыкии Алексей Орлов встретился с детьми, участвовавшими в новогодней акции "Елка желаний", и их родителями. За чашкой чая он пообещал исполнить мечты ребят. В Кремле руководитель региона снял с елки три конверта с заветными желаниями двух элистинских школьников и студента местного колледжа.

Автором записки в конверте, который достался главе республики первым, оказалась шестиклассница Диана Бурлуткина. Она призналась, что идею написать о своем новогоднем желании ей подсказала педагог Кермен Матвеева.

- Это все произошло благодаря моему классному руководителю. Я написала, что хочу попасть в зоопарк и посмотреть на животных, - рассказала Диана.

Алексей Орлов пообещал выполнить мечту школьницы и помочь ей попасть в московский зоопарк, как только Диана и ее родители определятся с датой поездки. Причем, посмотреть на животных сможет вся семья элистинской школьницы. Предположительно, поездка состоится на весенних каникулах, когда из зимней спячки выйдут медведи.

Третьеклассник Темир Манджиев, несмотря на свой юный возраст, является страстным болельщиком питерского "Зенита", и именно с футболом было связано его новогоднее желание.

- Я хочу побывать на базе "Зенита", потому что болею за эту команду, а больше всего - за Дзюбу, - сообщил Темир.

Он рассказал, что сам занимается футболом в частной школе. Алексей Орлов признался по секрету, что уже имеется предварительная договоренность с руководством "Зенита", и в клубе готовы принять гостя из Элисты. Темир сможет побывать на тренировочной базе любимой команды, встретиться с тренерами, футболистами и даже поиграть со своими кумирами.

- Когда начнутся полноценные тренировки, полетим в Петербург на знаменитую "зенитовскую" арену, - пообещал глава Калмыкии.

На встречу с руководителем региона не смог прийти третий участник акции, конверт которого Алексей Орлов тоже снял с кремлевской елки. Студент Элистинского политехнического колледжа Угер Монгуш на каникулы уехал на родину в Тыву. Но когда он снова приедет в Элисту, Алексей Орлов пообещал обязательно встретиться с Угером и обсудить исполнение его новогоднего желания.