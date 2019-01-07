Новости

В Совфеде осудили закрытие Украиной избирательных участков в России 17:26
Умер участник легендарной группы The Hollies Эрик Хэйдок 17:20
Патриарх Кирилл поздравил космонавта на МКС с Рождеством 17:13
Московский транспорт в рождественскую ночь перевез 425 тысяч человек 17:10
Новый Lada Largus: дата выхода, двигатели и коробки 17:02
В рождественских богослужениях в Москве приняло участие более миллиона человек 17:01
Видео: Как белорусы согреваются в морозную погоду 17:00
Житель Башкирии повредил лицо при запуске петарды 16:33
Уэйн Руни был арестован за скандальное поведение в нетрезвом виде 16:14
Патриарх Кирилл и Вероника Скворцова посетили онкоцентр имени Блохина 15:55
В Госдуме поддержали идею повышения МРОТ до 25 тысяч рублей 15:50
С набережной Новороссийска украли девять 200-килограммовых шаров 15:43
Родители спасенного из-под руин младенца поблагодарили за поддержку 15:40
В интернете появились первые кадры нового сезона "Игры престолов" 15:10
Путин обсудил с Бегловым развитие Петербурга 14:54
МИД: Россияне не пострадали при попытке госпереворота в Габоне 14:48
Власти Габона заявили о подавлении военного мятежа 14:35
Авиабомбу времен Великой Отечественной войны нашли в Москве 14:24
Владениям британской короны разрешили штамповать собственные фунты 14:10
Александр Самедов согласовал контракт с "Крыльями Советов" 14:07
Два человека погибли при пожаре в подмосковном Солнечногорске 14:00
ФК "Краснодар" пополнит ряды еще одним шведом 13:53
В Челябинске проверят сообщения о нападении волка на ребенка 13:40
СМИ: Британский парламент проголосует по Brexit 15 января 13:36
Renault Duster Dakar: стоит ли покупать дизельный кроссовер 13:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
07.01.2019 16:40
Рубрика: Власть
Проект: Мечты сбываются

Глава Калмыкии пообещал исполнить три новогодних желания

Текст: Руслан Мельников
Глава Калмыкии Алексей Орлов встретился с детьми, участвовавшими в новогодней акции "Елка желаний", и их родителями. За чашкой чая он пообещал исполнить мечты ребят. В Кремле руководитель региона снял с елки три конверта с заветными желаниями двух элистинских школьников и студента местного колледжа.
Фото: пресс-служба Главы Республики Калмыкия Фото: пресс-служба Главы Республики Калмыкия
Фото: пресс-служба Главы Республики Калмыкия

Автором записки в конверте, который достался главе республики первым, оказалась шестиклассница Диана Бурлуткина. Она призналась, что идею написать о своем новогоднем желании ей подсказала педагог Кермен Матвеева.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Губернатор Кубани помог исполнить желания ребят с кремлевской елки

- Это все произошло благодаря моему классному руководителю. Я написала, что хочу попасть в зоопарк и посмотреть на животных, - рассказала Диана.

Алексей Орлов пообещал выполнить мечту школьницы и помочь ей попасть в московский зоопарк, как только Диана и ее родители определятся с датой поездки. Причем, посмотреть на животных сможет вся семья элистинской школьницы. Предположительно, поездка состоится на весенних каникулах, когда из зимней спячки выйдут медведи.

Третьеклассник Темир Манджиев, несмотря на свой юный возраст, является страстным болельщиком питерского "Зенита", и именно с футболом было связано его новогоднее желание.

- Я хочу побывать на базе "Зенита", потому что болею за эту команду, а больше всего - за Дзюбу, - сообщил Темир.

Он рассказал, что сам занимается футболом в частной школе. Алексей Орлов признался по секрету, что уже имеется предварительная договоренность с руководством "Зенита", и в клубе готовы принять гостя из Элисты. Темир сможет побывать на тренировочной базе любимой команды, встретиться с тренерами, футболистами и даже поиграть со своими кумирами.

Фото: Ирина Штольба
Десятилетний ярославец вышел на лед с "Локомотивом"

- Когда начнутся полноценные тренировки, полетим в Петербург на знаменитую "зенитовскую" арену, - пообещал глава Калмыкии.

На встречу с руководителем региона не смог прийти третий участник акции, конверт которого Алексей Орлов тоже снял с кремлевской елки. Студент Элистинского политехнического колледжа Угер Монгуш на каникулы уехал на родину в Тыву. Но когда он снова приедет в Элисту, Алексей Орлов пообещал обязательно встретиться с Угером и обсудить исполнение его новогоднего желания.

Власть Работа власти Регионы Общество Семья и дети Филиалы РГ Юг России ЮФО Калмыкия Элиста Новый год
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News