Видео: В Крыму Рождество нарисовали снегом

Евпаторийский мастер песочной анимации Ксения Симонова к православному празднику Рождества Христова создала новый видеофильм, нарисованный снегом.

- Рождественская тематика не обязательно должна носить "лобовой" сюжет, она часто иносказательна, - написала автор на своей странице в Facebook. - Господь пришел в наш мир маленьким, беззащитным существом, в нем не было ни гордости, ни желания покорять. Только Любовь.

По словам автора, в этом рождественском фильме ее окружали две бесконечно любимые стихии - снег и море.

Отметим, что к Рождеству 2018 года Ксения Симонова создала анимированный короткометражный фильм жидким цветным песком. Его идея и сюжет были навеяны стихами Афанасия Фета, положенными на музыку группой "Аквариум". Фильм был показан в рождественские праздники в эфире российских телеканалов.