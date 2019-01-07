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07.01.2019 09:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

После взрыва в Магнитогорске прокуратура предупредила о лже-газовщиках

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Прокуратура Челябинской области распространила обращение, в котором просит сообщать обо всех случаях навязывания услуг по замене газового оборудования. Они должны оказываться только специализированными организациями, отметили в понедельник надзорном ведомстве.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области/ ТАСС
Магнитогорцы рассказали о подозрительных предложениях коммерсантов

- В связи с информацией об участившихся случаях навязывания гражданам услуг по установке и замене газового оборудования, приборов учета газа, сигнализаторов (детекторов) загазованности в квартирах жилых домов сторонними организациями под видом специалистов газовых служб, прокуратура предупреждает граждан о возможном совершении мошеннических действий со стороны злоумышленников, - сообщила представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева. - Навязываемые услуги не регламентированы действующими нормативными документами в области газоснабжения и должны осуществляться только специализированными организациями ПАО "Газпром".

Граждан призывают быть бдительными и сообщать обо всех подозрительных предложениях в полицию для оценки законности действий указанных лиц.

Следователи "просеют" обломки обрушившегося в Магнитогорске дома

Как уже сообщала "РГ", в Магнитогорске о сомнительных предложениях по установке газоуловителей и замене оборудования рассказали жители пострадавшего от взрыва дома №164 по проспекту Карла Маркса. Лже-газовщики ходили по домам в рабочих комбинезонах, звонили в квартиры и заявляли, что пришли для проверки. А затем, покопавшись на кухне, заявляли о необходимости установки новых вентилей или шлангов, которые тут же предлагали за деньги.

Версию о том, что к трагедии привели непрофессиональные действия так называемых "серых" фирм проверяет и Следственный Комитет РФ. Если она найдёт подтверждение, то это говорит о том, что в зоне риска оказывается почти вся страна. Точно такие коммивояжёры ходят по домам в Челябинске, Москве и Воронеже, Магадане и Владивостоке.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
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