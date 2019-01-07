Прыгун в высоту Ухов показал лучший результат сезона в мире

Российские легкоатлеты на Рождественских стартах в Екатеринбурге продолжают показывать лучшие результаты сезона в мире. Ранее сегодня такого достижения добился Владимир Никитин в беге на 3000 м, а после него яркое выступление показал прыгун в высоту Иван Ухов.

Олимпийский чемпион Лондона-2012 с первой попытки преодолел планку на высоте 2,28 м. Второе место с аналогичной высотой занял Михаил Акименко, замкнул тройку Матвей Рудник с результатом 2,24 м.

До этого момента лучший результат сезона в мире, по данным Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), принадлежал представителю США Джордану Веснеру. Его высота составляла 2,25 м.