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07.01.2019 13:59
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Прыгун в высоту Ухов показал лучший результат сезона в мире

Текст: Данила Жиляев
Российские легкоатлеты на Рождественских стартах в Екатеринбурге продолжают показывать лучшие результаты сезона в мире. Ранее сегодня такого достижения добился Владимир Никитин в беге на 3000 м, а после него яркое выступление показал прыгун в высоту Иван Ухов.
Архив. Фото: Антон Денисов / РИА Новости Архив. Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Архив. Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Никитин показал лучший результат сезона в мире в беге на 3000 м

Олимпийский чемпион Лондона-2012 с первой попытки преодолел планку на высоте 2,28 м. Второе место с аналогичной высотой занял Михаил Акименко, замкнул тройку Матвей Рудник с результатом 2,24 м.

До этого момента лучший результат сезона в мире, по данным Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), принадлежал представителю США Джордану Веснеру. Его высота составляла 2,25 м.

Спорт Виды спорта Легкая атлетика Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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