Российские хоккеистки победили шведок на молодежном ЧМ

Женская сборная России одержала первую победу на молодежном чемпионате мира по хоккею. Во втором матче группового этапа наша команда взяла верх над Швецией со счетом 5:3.

Главным героем в составе российской сборной стала Екатерина Шкалева, оформившая хет-трик. Также по шайбе забросили Карина Ахметова и Вита Понятовская. В первой встрече, напомним, россиянки уступили команде США 2:3.

Турнир проходит в японском Обихиро и завершится 13 января. Соперницами России по группе А являются США, Швеция и Канада, группу В составили Финляндия, Чехия, Швейцария и Япония. Согласно регламенту, две сильнейшие команды группы А напрямую выходят в полуфинал. Оставшиеся две сборные выступят в четвертьфиналах против лучших команд квартета В.