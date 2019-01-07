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07.01.2019 09:40
Рубрика: Экономика

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

Текст: Надежда Толстоухова
Первая рабочая неделя года будет длиться всего три дня, поскольку начнется со среды, напомнили в Роструде.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Первая рабочая неделя 2019 года после десятидневных новогодних каникул будет трехдневной. Первый рабочий день выпадает на среду, 9 января", - цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
У россиян появились дополнительные дни отпуска

Следующие длинные выходные ждут нас в марте (с 8 по 10), в честь Международного женского дня. Несколько дней подряд отдохнем еще в мае (с 1 по 5 и с 9 по 12) и в ноябре (со 2 по 4). В Роструде также напомнили, что в предпраздничные дни рабочий день должен заканчиваться на час раньше.

Экономика Работа Правительство Минтруд Роструд
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